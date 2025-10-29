FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAT-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen BAT-Investment verdienen können.

Am 29.10.2024 wurde das BAT-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das BAT-Papier bei 26,57 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 37,636 BAT-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2025 1 478,36 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 39,28 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47,84 Prozent erhöht.

BAT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 85,61 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

