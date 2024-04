Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag

Derzeit legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag verliert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,17 Prozent auf 26 302,57 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 242,718 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,010 Prozent fester bei 26 348,62 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 346,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 117,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 368,06 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,20 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2024, wurde der MDAX mit 26 666,96 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 075,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 546,69 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,00 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 9,44 Prozent auf 31,66 EUR), HelloFresh (+ 4,74 Prozent auf 7,07 EUR), LANXESS (+ 2,08 Prozent auf 26,52 EUR), Fraport (+ 1,76 Prozent auf 47,52 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,45 Prozent auf 75,44 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Befesa (-11,71 Prozent auf 27,74 EUR), RTL (-6,46 Prozent auf 29,70 EUR), KION GROUP (-5,97 Prozent auf 44,54 EUR), Jungheinrich (-4,06 Prozent auf 34,48 EUR) und HENSOLDT (-3,42 Prozent auf 37,86 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 541 227 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 18,244 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,05 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

