Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt am Nachmittag nach

Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,05 Prozent schwächer bei 3 360,64 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 515,619 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,012 Prozent leichter bei 3 361,98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 362,40 Punkten am Vortag.

Bei 3 363,05 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 338,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.04.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 274,00 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 388,33 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 30.05.2023, einen Stand von 3 218,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,08 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 175,55 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Kontron (+ 2,07 Prozent auf 21,66 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,04 Prozent auf 45,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,00 Prozent auf 89,30 EUR), Nordex (+ 1,82 Prozent auf 14,52 EUR) und SMA Solar (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-3,08 Prozent auf 170,40 EUR), Nemetschek SE (-1,25 Prozent auf 86,55 EUR), ATOSS Software (-0,65 Prozent auf 230,50 EUR), TeamViewer (-0,55 Prozent auf 11,72 EUR) und Nagarro SE (-0,43 Prozent auf 80,65 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 461 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 206,856 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at