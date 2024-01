Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,53 Prozent leichter bei 37 391,97 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 11,133 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,599 Prozent höher bei 37 818,05 Punkten, nach 37 592,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37 543,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37 324,59 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wurde der Dow Jones auf 37 305,16 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 16.10.2023, den Wert von 33 984,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, bei 34 302,61 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 0,857 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 37 825,27 Punkten. Bei 37 249,24 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Verizon (+ 1,74 Prozent auf 39,23 USD), Goldman Sachs (+ 1,67 Prozent auf 384,07 USD), Microsoft (+ 0,87 Prozent auf 391,85 USD), Walt Disney (+ 0,81 Prozent auf 91,09 USD) und Home Depot (+ 0,71 Prozent auf 358,25 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Boeing (-7,28 Prozent auf 201,86 USD), Nike (-2,22 Prozent auf 102,73 USD), Chevron (-1,68 Prozent auf 144,80 USD), JPMorgan Chase (-1,31 Prozent auf 166,83 USD) und Apple (-1,30 Prozent auf 183,50 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 412 503 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,643 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,97 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

