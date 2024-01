Zurückhaltung in Wien: ATX Prime beginnt Handel mit Verlusten

Am Mittwoch fällt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,11 Prozent auf 1 720,10 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 1 721,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 721,97 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 723,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 719,74 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,144 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, lag der ATX Prime bei 1 666,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 587,17 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 10.01.2023, bei 1 626,00 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit S IMMO (+ 1,84 Prozent auf 13,30 EUR), Polytec (+ 1,33 Prozent auf 3,80 EUR), AMAG (+ 1,00) Prozent auf 30,40 EUR), PORR (+ 0,74 Prozent auf 13,58 EUR) und Rosenbauer (+ 0,67 Prozent auf 30,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil CA Immobilien (-1,12 Prozent auf 31,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,81 Prozent auf 122,20 EUR), AT S (AT&S) (-0,72 Prozent auf 24,70 EUR), IMMOFINANZ (-0,72 Prozent auf 20,75 EUR) und Raiffeisen (-0,70 Prozent auf 18,55 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 18 848 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 29,444 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

