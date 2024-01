Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Montagnachmittag leichter

Am Montag sinkt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,25 Prozent auf 3 446,86 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 113,412 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,026 Prozent auf 3 456,47 Punkte an der Kurstafel, nach 3 455,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 471,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 440,12 Punkten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.12.2023, wurde der ATX auf 3 434,97 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wurde der ATX auf 3 020,72 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, bei 3 372,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,02 Prozent. Bei 3 471,63 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 2,73 Prozent auf 40,65 EUR), Wienerberger (+ 1,19 Prozent auf 30,64 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,85 Prozent auf 23,62 EUR), Telekom Austria (+ 0,51 Prozent auf 7,96 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,46 Prozent auf 21,70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Andritz (-2,20 Prozent auf 57,75 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,88 Prozent auf 125,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,84 Prozent auf 45,40 EUR), BAWAG (-1,42 Prozent auf 48,70 EUR) und Österreichische Post (-1,10 Prozent auf 31,35 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 241 765 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 26,160 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,77 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 9,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

