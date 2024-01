Zurückhaltung in Wien: So performt der ATX am Freitagmittag

Am Freitag tendiert der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,75 Prozent leichter bei 3 394,60 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 113,901 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,089 Prozent auf 3 417,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 420,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 383,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 417,14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 1,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 312,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, lag der ATX noch bei 3 091,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, stand der ATX noch bei 3 242,40 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 0,81 Prozent auf 124,60 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,71 Prozent auf 21,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,35 Prozent auf 43,35 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 34,65 EUR) und OMV (-0,10 Prozent auf 40,04 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-2,00 Prozent auf 24,52 EUR), Wienerberger (-1,90 Prozent auf 28,90 EUR), Telekom Austria (-1,76 Prozent auf 7,81 EUR), voestalpine (-1,73 Prozent auf 27,20 EUR) und Andritz (-1,67 Prozent auf 52,95 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. 257 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 28,783 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

2024 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,92 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

