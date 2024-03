Zuversicht in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu

Am vierten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,41 Prozent auf 4 334,04 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,390 Prozent leichter bei 4 299,32 Punkten in den Handel, nach 4 316,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 297,25 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 334,17 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,418 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 07.02.2024, einen Stand von 4 235,22 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, bei 4 029,21 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, bei 3 896,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 5,92 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 334,17 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Glencore (+ 2,60 Prozent auf 3,99 GBP), GSK (+ 2,38 Prozent auf 17,13 GBP), SAP SE (+ 0,92 Prozent auf 176,90 EUR), UBS (+ 0,77 Prozent auf 26,05 CHF) und Roche (+ 0,59 Prozent auf 237,30 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-4,05 Prozent auf 25,57 EUR), HSBC (-3,94 Prozent auf 5,88 GBP), Novartis (-3,24 Prozent auf 88,11 CHF), Rio Tinto (-1,28 Prozent auf 50,10 GBP) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,00 Prozent auf 72,12 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 163 277 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 511,376 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die Bayer-Aktie hat mit 4,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent bei der BAT-Aktie an.

