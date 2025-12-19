Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,22 Prozent fester bei 24 253,01 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,064 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,014 Prozent auf 24 196,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 199,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 258,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 153,23 Punkten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,184 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.11.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 162,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der DAX 23 639,41 Punkte auf. Der DAX lag vor einem Jahr, am 19.12.2024, bei 19 969,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 21,12 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 2,97 Prozent auf 36,37 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,67 Prozent auf 359,90 EUR), Infineon (+ 1,28 Prozent auf 35,95 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,14 Prozent auf 222,10 EUR) und Bayer (+ 1,02 Prozent auf 35,66 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Zalando (-1,28 Prozent auf 25,39 EUR), Scout24 (-0,98 Prozent auf 85,75 EUR), Henkel vz (-0,96 Prozent auf 69,98 EUR), Symrise (-0,96 Prozent auf 68,06 EUR) und SAP SE (-0,79 Prozent auf 207,80 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 843 165 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,745 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at