Zuversicht in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 zeigt am vierten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,29 Prozent stärker bei 4 485,44 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 483,90 Zählern und damit 0,251 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 472,69 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 496,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 463,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 513,19 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 18.04.2024, einen Stand von 4 335,15 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 18.07.2023, bei 3 945,31 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,62 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,26 Prozent auf 64,78 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,54 Prozent auf 28,42 GBP), BP (+ 1,51 Prozent auf 4,60 GBP), Enel (+ 1,31 Prozent auf 6,82 EUR) und Unilever (+ 1,28 Prozent auf 45,18 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,87 Prozent auf 48,69 CHF), Novartis (-3,54 Prozent auf 95,55 CHF), Siemens (-2,72 Prozent auf 173,54 EUR), Glencore (-1,52 Prozent auf 4,52 GBP) und Rio Tinto (-0,39 Prozent auf 50,51 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 10 744 663 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 573,870 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. HSBC lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,76 Prozent.

