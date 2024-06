Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX steigen

Der TecDAX gewinnt am Mittag an Wert.

Um 12:09 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent auf 3 388,68 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 506,294 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,003 Prozent fester bei 3 359,06 Punkten, nach 3 358,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 359,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 389,80 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,56 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 266,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2024, wies der TecDAX 3 426,48 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 223,93 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,93 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 3,51 Prozent auf 56,10 EUR), SMA Solar (+ 2,37 Prozent auf 47,44 EUR), Nagarro SE (+ 2,30 Prozent auf 82,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,98 Prozent auf 22,69 EUR) und Sartorius vz (+ 1,86 Prozent auf 240,50 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen ATOSS Software (-1,52 Prozent auf 227,50 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-0,71 Prozent auf 47,70 EUR), TeamViewer (-0,26 Prozent auf 11,45 EUR), QIAGEN (-0,15 Prozent auf 40,17 EUR) und 1&1 (-0,11 Prozent auf 17,72 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 434 245 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 196,397 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,69 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,18 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at