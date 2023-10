Zuversicht in Frankfurt: DAX steigt letztendlich

Am Montag ging es im DAX via XETRA letztendlich um 0,20 Prozent auf 14 716,54 Punkte aufwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,492 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,569 Prozent auf 14 770,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14 687,41 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 14 798,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 678,73 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Stand von 15 386,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wies der DAX einen Wert von 16 469,75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wurde der DAX mit 13 243,33 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 4,60 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 976,44 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 12,66 Prozent auf 8,44 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,57 Prozent auf 68,76 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,54 Prozent auf 177,65 EUR), Rheinmetall (+ 1,50 Prozent auf 270,10 EUR) und Porsche (+ 1,39 Prozent auf 83,26 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-6,35 Prozent auf 27,28 EUR), Sartorius vz (-5,43 Prozent auf 217,80 EUR), Merck (-3,60 Prozent auf 137,85 EUR), QIAGEN (-2,97 Prozent auf 33,35 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,12 Prozent auf 55,58 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Siemens Energy-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 20 676 223 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 146,236 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,26 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

