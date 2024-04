Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Aufwind

Aktuell halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,16 Prozent aufwärts auf 18 338,50 Punkte.

Bei 18 244,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 353,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 17 729,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 03.01.2024, mit 16 523,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 621,00 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 9,52 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell BMW (+ 2,86 Prozent auf 109,70 EUR), Infineon (+ 2,73 Prozent auf 31,61 EUR), Commerzbank (+ 2,44 Prozent auf 13,01 EUR), Bayer (+ 2,07 Prozent auf 28,58 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,83 Prozent auf 124,95 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil MTU Aero Engines (-3,11 Prozent auf 227,20 EUR), Continental (-3,11 Prozent auf 64,26 EUR), Sartorius vz (-1,96 Prozent auf 349,30 EUR), QIAGEN (-1,78 Prozent auf 38,58 EUR) und Daimler Truck (-1,63 Prozent auf 45,91 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 391 614 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 210,637 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,34 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

