Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|MDAX-Kursverlauf
|
19.12.2025 09:29:21
Freitagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge
Am Freitag bewegt sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,24 Prozent tiefer bei 30 207,15 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 349,630 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 30 276,03 Punkte an der Kurstafel, nach 30 281,18 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30 166,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 277,65 Punkten verzeichnete.
MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,640 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 656,56 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.09.2025, den Wert von 30 195,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 428,36 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,45 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 2,13 Prozent auf 22,09 EUR), Fraport (+ 0,95 Prozent auf 68,85 EUR), HOCHTIEF (+ 0,85 Prozent auf 333,80 EUR), RTL (+ 0,74 Prozent auf 33,95 EUR) und HENSOLDT (+ 0,55 Prozent auf 73,35 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen PUMA SE (-1,98 Prozent auf 22,78 EUR), Nemetschek SE (-1,75 Prozent auf 92,90 EUR), FUCHS SE VZ (-1,69 Prozent auf 37,12 EUR), thyssenkrupp (-1,60 Prozent auf 9,09 EUR) und LANXESS (-1,00 Prozent auf 16,87 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 219 398 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,922 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
2025 weist die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
