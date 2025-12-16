Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Rentable Fraport-Anlage?
|
16.12.2025 10:03:58
MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Fraport-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Fraport-Papier bei 48,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,049 Fraport-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 68,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,37 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,37 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Fraport eine Börsenbewertung in Höhe von 6,42 Mrd. Euro. Der Fraport-Börsengang fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Fraport-Anteils auf 35,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
