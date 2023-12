Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart freundlich

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch aktuell aufwärts.

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,42 Prozent fester bei 13 244,68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 108,176 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,233 Prozent fester bei 13 220,64 Punkten in den Handel, nach 13 189,87 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 13 220,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 244,68 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, lag der SDAX-Kurs bei 12 949,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 322,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, wies der SDAX einen Stand von 12 670,76 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 9,60 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 13 880,68 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 973,73 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 3,74 Prozent auf 20,52 EUR), Aroundtown SA (+ 2,57 Prozent auf 2,32 EUR), Ceconomy St (+ 2,45 Prozent auf 2,26 EUR), KWS SAAT SE (+ 2,32 Prozent auf 52,90 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1,82 Prozent auf 7,29 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen 1&1 (-2,80 Prozent auf 16,66 EUR), Vossloh (-1,37 Prozent auf 39,55 EUR), Deutsche Beteiligungs (-1,13 Prozent auf 26,30 EUR), Siltronic (-0,97 Prozent auf 82,05 EUR) und SFC Energy (-0,71 Prozent auf 21,10 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 258 341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 10,080 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at