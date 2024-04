Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Gewinnzone

So performte der NASDAQ 100 am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 18 169,90 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,490 Prozent fester bei 18 188,87 Punkten, nach 18 100,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 210,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 973,07 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der NASDAQ 100 18 018,45 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 09.01.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 16 678,70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 13 062,60 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 9,83 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 6,19 Prozent auf 111,60 USD), Enphase Energy (+ 5,85 Prozent auf 121,98 USD), Palo Alto Networks (+ 3,93 Prozent auf 279,13 USD), Analog Devices (+ 3,78 Prozent auf 204,12 USD) und Cisco (+ 3,67 Prozent auf 50,01 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Paccar (-2,72 Prozent auf 119,18 USD), NVIDIA (-2,04 Prozent auf 853,54 USD), Constellation Energy (-2,02 Prozent auf 188,10 USD), Netflix (-1,62 Prozent auf 618,20 USD) und Fiserv (-1,56 Prozent auf 155,38 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16 459 527 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,913 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,91 zu Buche schlagen. Mit 7,96 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

