Zuversicht in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Start zu

Der ATX bleibt auch am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,83 Prozent höher bei 3 482,69 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 110,528 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 3 453,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 453,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 453,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 483,61 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 2,11 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 21.02.2024, bei 3 404,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, betrug der ATX-Kurs 3 400,56 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, wies der ATX 3 228,30 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,07 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 489,80 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Punkten.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,41 Prozent auf 17,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,62 Prozent auf 44,00 EUR), Verbund (+ 1,47 Prozent auf 69,00 EUR), voestalpine (+ 1,26 Prozent auf 25,72 EUR) und Wienerberger (+ 0,98 Prozent auf 32,86 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 29,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 28,20 EUR), Telekom Austria (+ 0,00 Prozent auf 7,62 EUR), Raiffeisen (+ 0,06 Prozent auf 17,83 EUR) und Andritz (+ 0,17 Prozent auf 59,75 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 168 934 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 23,433 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at