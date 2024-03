Zuversicht in Wien: ATX präsentiert sich nachmittags fester

Am Donnerstag notiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,02 Prozent stärker bei 3 391,03 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 109,435 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 389,56 Zählern und damit 0,026 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 390,45 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 368,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 394,86 Punkten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 0,317 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.02.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 378,98 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 07.12.2023, einen Wert von 3 290,19 Punkten auf. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 07.03.2023, mit 3 537,86 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 0,615 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 489,80 Punkten. 3 305,62 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 1,32 Prozent auf 32,20 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,18 Prozent auf 21,35 EUR), CA Immobilien (+ 1,16 Prozent auf 30,50 EUR), Lenzing (+ 1,05 Prozent auf 28,80 EUR) und EVN (+ 1,01 Prozent auf 24,95 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen OMV (-1,21 Prozent auf 40,03 EUR), Raiffeisen (-1,19 Prozent auf 19,96 EUR), AT S (AT&S) (-0,61 Prozent auf 17,91 EUR), Andritz (-0,51 Prozent auf 58,70 EUR) und Vienna Insurance (-0,18 Prozent auf 27,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 259 141 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24,215 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,80 erwartet. Mit 9,93 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at