Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Gewinne

Am Donnerstag geht es im ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,50 Prozent auf 1 741,09 Punkte nach oben. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,005 Prozent auf 1 732,35 Punkte an der Kurstafel, nach 1 732,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 747,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 732,35 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,75 Prozent zu. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 21.02.2024, bei 1 714,03 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 21.12.2023, einen Stand von 1 707,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 630,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,58 Prozent. Bei 1 750,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell STRABAG SE (+ 3,78 Prozent auf 43,95 EUR), Lenzing (+ 2,72 Prozent auf 30,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,65 Prozent auf 17,04 EUR), PORR (+ 2,60 Prozent auf 13,42 EUR) und S IMMO (+ 2,48 Prozent auf 16,50 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-1,96 Prozent auf 20,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,67 Prozent auf 8,26 EUR), Raiffeisen (-1,35 Prozent auf 17,58 EUR), EVN (-0,62 Prozent auf 24,20 EUR) und Polytec (-0,61 Prozent auf 3,28 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 496 092 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 23,433 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,49 erwartet. Mit 9,67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

