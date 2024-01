Zuversicht in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,43 Prozent fester bei 1 690,02 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 1 683,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 682,81 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 690,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 683,73 Punkten lag.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,22 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 697,62 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 551,75 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 19.01.2023, einen Stand von 1 648,75 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 sank der Index bereits um 1,40 Prozent. Bei 1 731,58 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Marinomed Biotech (+ 1,66 Prozent auf 30,70 EUR), Semperit (+ 1,38 Prozent auf 14,66 EUR), Andritz (+ 1,20 Prozent auf 54,85 EUR), FACC (+ 1,05 Prozent auf 5,76 EUR) und voestalpine (+ 0,81 Prozent auf 27,30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil PORR (-0,59 Prozent auf 13,50 EUR), EVN (-0,39 Prozent auf 25,80 EUR), ZUMTOBEL (-0,32 Prozent auf 6,22 EUR), Wolford (+ 0,00 Prozent auf 4,58 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,45 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,577 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentaldaten

2024 verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die Semperit-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

