ATX
|
5 428,20
|
24,96
|
0,46 %
|ATX-Performance im Blick
|
12.01.2026 15:58:46
Zuversicht in Wien: ATX stärker
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,16 Prozent stärker bei 5 411,99 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 157,849 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 5 403,40 Punkte an der Kurstafel, nach 5 403,24 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 411,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 365,42 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 103,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 666,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 651,51 Punkten.
Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,49 Prozent auf 32,65 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,38 Prozent auf 33,60 EUR), STRABAG SE (+ 1,61 Prozent auf 82,10 EUR), Österreichische Post (+ 0,94 Prozent auf 32,15 EUR) und Raiffeisen (+ 0,85 Prozent auf 37,98 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-3,21 Prozent auf 211,00 EUR), PORR (-2,23 Prozent auf 32,95 EUR), Vienna Insurance (-1,95 Prozent auf 65,50 EUR), EVN (-0,89 Prozent auf 27,90 EUR) und Lenzing (-0,63 Prozent auf 23,85 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 131 244 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 40,001 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,08 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 427,81
|0,45%