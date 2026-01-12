Zuversicht in Wien: ATX stärker

Der ATX zeigt sich am ersten Tag der Woche wenig bewegt.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,16 Prozent stärker bei 5 411,99 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 157,849 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 5 403,40 Punkte an der Kurstafel, nach 5 403,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 411,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 365,42 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 103,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 666,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 651,51 Punkten.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,49 Prozent auf 32,65 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,38 Prozent auf 33,60 EUR), STRABAG SE (+ 1,61 Prozent auf 82,10 EUR), Österreichische Post (+ 0,94 Prozent auf 32,15 EUR) und Raiffeisen (+ 0,85 Prozent auf 37,98 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-3,21 Prozent auf 211,00 EUR), PORR (-2,23 Prozent auf 32,95 EUR), Vienna Insurance (-1,95 Prozent auf 65,50 EUR), EVN (-0,89 Prozent auf 27,90 EUR) und Lenzing (-0,63 Prozent auf 23,85 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 131 244 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 40,001 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,08 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

