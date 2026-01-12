ATX

5 428,20
24,96
0,46 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX-Performance im Blick 12.01.2026 15:58:46

Zuversicht in Wien: ATX stärker

Zuversicht in Wien: ATX stärker

Der ATX zeigt sich am ersten Tag der Woche wenig bewegt.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,16 Prozent stärker bei 5 411,99 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 157,849 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 5 403,40 Punkte an der Kurstafel, nach 5 403,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 411,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 365,42 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 103,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 666,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 651,51 Punkten.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,49 Prozent auf 32,65 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,38 Prozent auf 33,60 EUR), STRABAG SE (+ 1,61 Prozent auf 82,10 EUR), Österreichische Post (+ 0,94 Prozent auf 32,15 EUR) und Raiffeisen (+ 0,85 Prozent auf 37,98 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-3,21 Prozent auf 211,00 EUR), PORR (-2,23 Prozent auf 32,95 EUR), Vienna Insurance (-1,95 Prozent auf 65,50 EUR), EVN (-0,89 Prozent auf 27,90 EUR) und Lenzing (-0,63 Prozent auf 23,85 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 131 244 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 40,001 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,08 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 427,81 0,45%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Montag zu. Die Wall Street steckt leichte Verluste ein. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen