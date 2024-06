Zuversicht in Zürich: SLI zum Start fester

Am Montag steht der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,10 Prozent im Plus bei 1 950,10 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,107 Prozent auf 1 950,16 Punkte an der Kurstafel, nach 1 948,08 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1 948,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 950,42 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Der SLI lag vor einem Monat, am 17.05.2024, bei 1 961,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, notierte der SLI bei 1 913,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, einen Stand von 1 781,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 10,58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 1,35 Prozent auf 504,20 CHF), Julius Bär (+ 1,30 Prozent auf 51,26 CHF), ams (+ 0,94 Prozent auf 1,29 CHF), UBS (+ 0,93 Prozent auf 27,17 CHF) und Givaudan (+ 0,88 Prozent auf 4 334,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Novartis (-0,99 Prozent auf 94,07 CHF), Roche (-0,81 Prozent auf 245,60 CHF), Kühne + Nagel International (-0,31 Prozent auf 255,70 CHF), Swisscom (-0,28 Prozent auf 494,60 CHF) und Swatch (I) (-0,19 Prozent auf 184,90 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 169 481 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 257,030 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 5,90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at