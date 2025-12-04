Givaudan Aktie
|3 553,00EUR
|-43,00EUR
|-1,20%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Investorenveranstaltungen in Paris mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Die Signale zum Duftstoffbereich für Parfum blieben optimistisch, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Im Prestige-Teil des Konzerns gewinne man weiter namhafte Kunden. Im Aromenbereich lägen die Vergleichshürden im vierten Quartal hoch./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 12:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 12:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4 000,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3 339,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
19,80%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3 340,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,76%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
