Givaudan Aktie

3 553,00EUR -43,00EUR -1,20%
Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

04.12.2025 13:26:33

Givaudan Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Investorenveranstaltungen in Paris mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Die Signale zum Duftstoffbereich für Parfum blieben optimistisch, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Im Prestige-Teil des Konzerns gewinne man weiter namhafte Kunden. Im Aromenbereich lägen die Vergleichshürden im vierten Quartal hoch./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 12:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 12:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4 000,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3 339,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
19,80%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3 340,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
19,76%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

