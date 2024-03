HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Bislang sei die neue Rechnungslegungsvorschrift IFRS 17 für Versicherungsverträge negativ für die Bewertung von Nichtlebensversicherern angesehen worden, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn die Vorschrift habe für Unsicherheit hinsichtlich der Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) der Assekuranzen gesorgt. Huttner glaubt aber nicht, dass die operativen Ergebnisse der Unternehmen wegen der Bilanzierungsvorschrift nun zwangsläufig zurückgehen müssen. Denn die Versicherer seien im Vorfeld der neuen Regelung so vorgegangen, dass die Preise längere Zeit niedrig geblieben seien. Das ändere sich nun aber und die Preise für Versicherungen könnten steigen. Der Experte nannte als Beispiel steigende Versicherungsprämien im Kfz-Geschäft./bek/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.