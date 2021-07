Die Analysten der Baader Bank haben sowohl ihre Anlageempfehlung "Add" als auch das Kursziel von 33,00 Euro für die Aktien der heimischen AMAG nach der Vorlage endgültiger Zweitquartalszahlen des Aluminiumkonzerns bestätigt.

Angehoben wurde vom zuständigen Experten Christian Obst die Schätzung für den Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf das obere Ende der Guidance des Unternehmens. Die AMAG gab einen Zielwert von 155 bis 175 Mio. Euro an und die Baader-Experten erwarten für das heurige Geschäftsjahr nun 172 Mio. statt zuvor 145 Mio. Euro.

Beim Ergebnis je Aktie rechnet das Analystenhaus jetzt mit 1,72 Euro für 2021 und mit 1,90 Euro für 2022. Im Jahr 2023 soll der Gewinn je Aktie auf 2,33 Euro anwachsen. Die Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich für diesen Zeitraum auf jährlich 0,75 Euro bzw. 1,00 Euro und wieder 1,00 Euro.

Am Freitag am frühen Nachmittag notierten die AMAG-Titel an der Wiener Börse um 0,53 Prozent höher bei 38,00 Euro.

