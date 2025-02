FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Generali von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Rhea Shah verwies in einer am Montag vorliegenden wöchentlichen Studie zur europäischen Versicherungsbranche darauf, dass der Sektor im bisherigen Jahresverlauf um 7 Prozent gestiegen ist. Damit habe er sich jedoch etwas schlechter entwickelt als der breitere europäische Markt./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 08:00 / CET





