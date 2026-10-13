Befesa Aktie
|34,15EUR
|-1,60EUR
|-4,48%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa vor Zahlen von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das dritte Quartal erwarte er einen Anstieg des Durchsatzes an Stahlstaub um rund ein Prozent zum Vorquartal, was den Indikationen des Managements entspreche, schrieb Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Jahresausblick dürfte der Industrierecycler bestätigen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,25 €
|
Abst. Kursziel*:
45,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,41%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
12:27
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
12:08
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Befesa auf 50 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
07.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
07.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
05.10.26
|SDAX aktuell: SDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
05.10.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Befesa
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|34,15
|-4,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.