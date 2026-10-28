Befesa Aktie

35,10EUR 1,95EUR 5,88%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

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28.10.2026 16:06:35

Befesa Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in diesem Jahr liege über der Markterwartung schrieb Fabian Piasta in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hintergrund der Prognoseerhöhung ist eine erwartete Steuergutschrift aus den USA, mit der der Industrie-Recycler von dem vom früheren US-Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebrachten Klima- und Industrieförderprogramm profitieren dürfte./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,45 € 		Abst. Kursziel*:
20,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16:06 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Befesa Buy UBS AG
13.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Befesa 35,20 6,18% Befesa

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17:20 TRATON Kaufen DZ BANK
17:07 BASF Kaufen DZ BANK
17:06 Symrise Kaufen DZ BANK
17:05 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
16:45 Under Armour Buy UBS AG
16:44 Coca-Cola Buy UBS AG
16:06 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
15:08 United Parcel Service Buy UBS AG
14:10 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:07 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
12:58 Saint-Gobain Sell UBS AG
12:57 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
12:35 GSK Outperform Bernstein Research
12:06 Novartis Neutral UBS AG
12:05 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12:05 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
12:04 Unilever Sell UBS AG
12:03 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
12:03 Santander Buy UBS AG
12:03 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
12:02 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
11:32 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
11:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
11:19 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:18 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
11:08 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:07 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:03 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
11:03 Beiersdorf Neutral UBS AG
11:01 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
11:00 Santander Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Danone Outperform Bernstein Research
10:59 Roche Buy Deutsche Bank AG
10:58 Danone Buy UBS AG
10:53 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 Deutsche Bank Buy UBS AG
10:49 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10:37 Unilever Outperform Bernstein Research
10:37 BASF Outperform Bernstein Research
10:36 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:36 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:35 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:33 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
10:32 DWS Group Buy UBS AG
10:29 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
10:28 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
10:26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:20 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
10:19 Merck Hold Deutsche Bank AG
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