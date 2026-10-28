Befesa Aktie
|35,10EUR
|1,95EUR
|5,88%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in diesem Jahr liege über der Markterwartung schrieb Fabian Piasta in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hintergrund der Prognoseerhöhung ist eine erwartete Steuergutschrift aus den USA, mit der der Industrie-Recycler von dem vom früheren US-Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebrachten Klima- und Industrieförderprogramm profitieren dürfte./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,45 €
|
Abst. Kursziel*:
20,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
17:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 44 Euro (dpa-AFX)
|
15:58
|Börse Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
15:00
|AKTIE IM FOKUS: Befesa schnellt nach Prognoseerhöhung an die SDax-Spitze (dpa-AFX)
|
12:58
|EQS-Adhoc: Befesa S.A.: Befesa raises FY 2026 adjusted EBITDA guidance to €286–296 million due to expected contribution from Critical Materials US grant of approx. €26 million (EQS Group)
|
26.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Befesa
|16:06
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:06
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:06
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|35,20
|6,18%
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|17:20
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|16:45
|Under Armour Buy
|UBS AG
|16:44
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|16:06
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|14:10
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG