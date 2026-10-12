BNP Paribas Aktie
|90,30EUR
|0,10EUR
|0,11%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum dritten Quartal von 109 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen begründete das niedrigere Kursziel in einer Studie am Montag mit niedrigeren Schätzungen für das Segment spezialisierte Finanzdienste. Der implizite Abschlag auf die Aktien der Bank in Relation zum Ertragspotenzial sei der höchste seit geraumer Zeit. Zur Schließung dieses Abschlags brauche es aber mehr Klarheit über die politische und fiskalische Situation in Frankreich./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 14:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 14:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
90,29 €
|
Abst. Kursziel*:
16,29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
90,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
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|26.05.26
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Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|90,26
|0,07%
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|09:23
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|09:01
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nordex Buy
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|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
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|Deutsche Bank AG
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