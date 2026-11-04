BNP Paribas Aktie
|92,12EUR
|4,36EUR
|4,97%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BNP Paribas von 120 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Analyst Philipp Häßler attestierte der französischen Bank ein gutes drittes Quartal u?ber den Erwartungen. Er sieht den Kursrückgang infolge des Anstiegs der Renditen der französischen Staatsanleihen als u?bertrieben an./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
92,41 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
92,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
02.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 120 Euro (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
02.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
02.11.26
|Montagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
31.10.26
|French protests show BNP Paribas what’s in a name (Financial Times)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|18:49
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|18:49
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|18:49
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|92,07
|4,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:00
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:50
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|18:50
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|18:49
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|18:49
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|18:48
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|18:46
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|16:41
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|16:41
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|16:36
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|15:08
|BioNTech Buy
|UBS AG
|15:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|15:00
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|1&1 Neutral
|UBS AG
|14:10
|United Internet Buy
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)