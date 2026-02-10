Coca-Cola Aktie
|64,79EUR
|-0,66EUR
|-1,01%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Coca-Cola nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 US-Dollar belassen. Die Resultate des Getränkekonzerns seien im Rahmen der Erwartungen geblieben, schrieb Kaumil Gajrawala in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 erscheine konservativ, sei für den Jahresbeginn aber angemessen./rob/edh/he
