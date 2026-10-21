DWS Group Aktie
|64,55EUR
|-0,65EUR
|-1,00%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien der DWS beim Kursziel von 68 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Fondsgesellschaft wachse zulasten der Profitabilität, schrieb Marius Fuhrberg am Montag. Denn vor allem der Wachstumsmotor Xtrackers mit seinen passiven ETF-Produkten verzeichne Mittelzuflüsse. Und dabei laufe man der ETF-Konkurrenz von Amundi und Blackrock eher hinterher, als ihnen Marktanteile abzugraben. Fuhrberg sieht aktuell wenig Potenzial für die DWS-Aktien./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
65,50 €
|
Abst. Kursziel*:
3,82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
64,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,34%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
20.10.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg startet DWS mit 'Hold' - Ziel 68 Euro (dpa-AFX)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
14.10.26
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.10.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
23.09.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|64,55
|-1,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)