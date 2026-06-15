DWS Group Aktie

59,85EUR -0,90EUR -1,48%
DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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15.06.2026 06:51:17

DWS Group GmbHCo Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der DWS von 65 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Oliver Carruthers reagiert damit am Montag nach seiner Branchenanalyse auf die jüngste Kurserholung und erste Anzeichen einer Normalisierung der bisherigen Argumente für Mittelzuflüsse./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Sell
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
60,75 € 		Abst. Kursziel*:
-6,17%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
59,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,76%
Analyst Name::
Oliver Carruthers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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