DWS Group Aktie
|59,85EUR
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|-1,48%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der DWS von 65 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Oliver Carruthers reagiert damit am Montag nach seiner Branchenanalyse auf die jüngste Kurserholung und erste Anzeichen einer Normalisierung der bisherigen Argumente für Mittelzuflüsse./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Sell
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Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
57,00 €
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Rating jetzt:
Sell
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Kurs*:
60,75 €
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Abst. Kursziel*:
-6,17%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
59,85 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-4,76%
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Analyst Name::
Oliver Carruthers
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KGV*:
-
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