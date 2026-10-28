DWS Group Aktie
|65,90EUR
|-0,95EUR
|-1,42%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die Fondsgesellschaft habe ausschließlich wegen niedrigerer erfolgsabhängiger Gebühren und sonstiger Erträge mit dem Vorsteuerergebnis enttäuscht, schrieb Laura Gris Trillo am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dagegen lägen sowohl das verwaltete Vermögen als auch die langfristigen Nettomittelzuflüsse über den Markterwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65,90 €
|
Abst. Kursziel*:
36,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,57%
|
Analyst Name::
Laura Gris Trillo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|65,40
|-2,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.