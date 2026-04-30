DWS Group Aktie
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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Mittwochabend an den Quartalsbericht der Deutsche-Bank-Fondstochter an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
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Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
65,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
58,85 €
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Abst. Kursziel*:
10,45%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
58,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
10,36%
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Analyst Name::
Oliver Carruthers
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KGV*:
-
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