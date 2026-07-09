NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 57 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Mittwoch an die unerwartet gute Kapitalmarktentwicklung an./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 21:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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