DWS Group Aktie
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|0,37%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
09.07.2026 10:57:05
DWS Group GmbHCo Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 57 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Mittwoch an die unerwartet gute Kapitalmarktentwicklung an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 21:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Sell
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Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
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Rating jetzt:
Sell
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Kurs*:
67,55 €
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Abst. Kursziel*:
-11,18%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
67,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-11,63%
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Analyst Name::
Oliver Carruthers
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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