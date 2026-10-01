DWS Group Aktie
|69,15EUR
|-1,00EUR
|-1,43%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 60 auf 65 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für die Fonsgesellschaft am Mittwoch in seinem Branchenkommentar an höhere Gebühreneinnahmen an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Sell
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
69,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,54%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
69,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,00%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
23.09.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|13:33
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|13:33
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|69,55
|-0,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:40
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:39
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:34
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:33
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:28
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)