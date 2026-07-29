NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Tom Mills bemängelte am Mittwoch nach den Quartalszahlen der Fondsgesellschaft die geringeren Gebühren und höheren Kosten. Positiv sei aber die Entwicklung des Nettozuflusses und des Überschusskapitals. Letzteres liege mit 1,2 Milliarden Euro über der für das kommende Jahr geplanten Sonderdividende./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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