NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet mit einem Kursziel von 730 Pence auf "Overweight" belassen. Eine bessere Entwicklung der Ticketpreise in den kommenden Monaten als erwartet, könnte der Billigfluggesellschaft helfen, den Bewertungsrückstand auf die Branche wettzumachen, schrieb Harry Gowers in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Vor den letzten Quartalszahlen habe die Aktie schon einige Vorschuss-Lorbeeren erhalten, und diese seien dann auf wenig Begeisterung gestoßen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2025 / 21:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2025 / 00:15 / BST





