NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet nach Zahlen von 480 auf 575 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Billigflieger habe erneut ein Quartal frei von Überraschungen hinter sich, schrieb Alex Irving in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Kursziel erhöhte er aufgrund gestiegener Marktbewertungen und mittelfristig reduzierter Kostenannahmen im Nicht-Treibstoffbereich./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 19:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.