ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat British American Tobacco mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Buy" belassen. Der angekündigte Teilverkauf der Beteiligung an ITC sowie die Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms seien angesichts der niedrigen Bewertung vernünftige Entscheidungen des Tabakkonzerns, schrieb Faham Baig am Dienstagabend./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / 19:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





