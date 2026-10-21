EssilorLuxottica Aktie

157,60EUR -4,60EUR -2,84%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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21.10.2026 06:42:13

EssilorLuxottica Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 250 auf 225 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Glas sei halbvoll beim Optikkonzern, schrieb Julien Dormois in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach glatt übertroffenen Erwartungen im dritten Quartal. Die Signale zum aktuellen Geschäft und den Margen seien beruhigend./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
151,20 € 		Abst. Kursziel*:
48,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
157,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,77%
Analyst Name::
Julien Dormois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

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06:43 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
05.10.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

EssilorLuxottica 159,00 -1,97% EssilorLuxottica

Aktuelle Aktienanalysen

07:10 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:07 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:32 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Santander Buy UBS AG
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
20.10.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
20.10.26 Novartis Neutral UBS AG
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
20.10.26 Santander Overweight Barclays Capital
20.10.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
20.10.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
20.10.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
20.10.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 PNE Buy Warburg Research
20.10.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
20.10.26 Dürr Buy Warburg Research
20.10.26 Apple Neutral UBS AG
20.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
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