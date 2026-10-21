EssilorLuxottica Aktie
|157,60EUR
|-4,60EUR
|-2,84%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 250 auf 225 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Glas sei halbvoll beim Optikkonzern, schrieb Julien Dormois in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach glatt übertroffenen Erwartungen im dritten Quartal. Die Signale zum aktuellen Geschäft und den Margen seien beruhigend./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
151,20 €
|
Abst. Kursziel*:
48,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
157,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,77%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|159,00
|-1,97%
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|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.