EssilorLuxottica Aktie
|173,50EUR
|-1,15EUR
|-0,66%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 244 auf 238 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optikkonzern dürfte mit weniger Altlasten und mehr Erfolgschancen ins neue Jahr starten, schrieb Robert Krankowski in seinem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Das niedrigere Kursziel begründete er mit moderaten Korrekturen beim erwarteten währungsbereinigten Umsatzwachstum, leicht höheren Inflations- und Steuerannahmen für 2026 sowie der zuletzt gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 02:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
238,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
175,40 €
|
Abst. Kursziel*:
35,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
173,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,18%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
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|EssilorLuxottica Buy
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|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
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|Bernstein Research
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|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|22.10.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
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|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|22.10.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|173,65
|-0,57%
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|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
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|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:00
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|10:36
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:29
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
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|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.