EssilorLuxottica Aktie
|176,40EUR
|3,65EUR
|2,11%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
22.10.2026 12:41:08
EssilorLuxottica Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 260 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Gewinndynamik des Brillenkonzerns ziehe an, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Bei Smartbrillen sei das Wachstum zweistellig./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
265,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
174,30 €
|
Abst. Kursziel*:
52,04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
176,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,23%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|22.10.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|22.10.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|22.10.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|176,40
|2,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG