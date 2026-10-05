EssilorLuxottica Aktie
|145,10EUR
|1,85EUR
|1,29%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 174 auf 157 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Konsensschätzungen für den Brillenhersteller seien noch nicht vollständig angepasst worden und noch etwas zu hoch, schrieb Falko Friedrichs am Montag. Zusammen mit unsicheren Perspektiven für das KI-Brillen-Geschäft sorge dies dafür, dass er an der Seitenlinie bleibe./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
157,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
145,30 €
|
Abst. Kursziel*:
8,05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
145,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,20%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|30.09.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|29.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|30.09.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|29.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|30.09.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|29.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|145,10
|1,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:49
|Danone Buy
|UBS AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|11:43
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:27
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|10:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:07
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:07
|Hermès Sell
|UBS AG
|10:04
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.