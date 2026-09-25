NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 200 auf 185 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Vor der geplanten Einführung neuer smarter Brillen zusammen mit Partner Meta bleibt Luca Solca für 2027 und 2028 vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Denn Google und Apple wollten ebenfalls entsprechende Produkte auf den Markt bringen, was die Nachfrage beeinträchtigen könnte. Zudem hänge das Geschäft mit herkömmlichen Sehhilfen vom fragilen Konsumverhalten der Mittelschicht ab./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 20:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 04:45 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.