EssilorLuxottica Aktie
|157,60EUR
|-4,60EUR
|-2,84%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 305 Euro auf "Overweight" belassen. Der Zwischenbericht des Optikkonzerns sei robust und besser als erwartet, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend. Insgesamt sieht sie bei den Franzosen ein sehr attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
305,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
151,20 €
|
Abst. Kursziel*:
101,72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
157,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93,53%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|158,30
|-2,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.