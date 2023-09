Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Flughafen Wien von 51,5 auf 52,2 Euro leicht angehoben. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde von Analystin Vladimira Urbankova bestätigt.

Mit dem revidierten Kursziel, das auf ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent für die Aktie hinweist, glauben die Erste Group-Experten weiterhin, dass die starken Fundamentaldaten des Unternehmens sowie das robuste Wachstumstempo in Richtung des Niveaus vor der Pandemie noch nicht vollständig eingepreist sind.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 1,88 Euro für 2023, sowie 2,16 bzw. 2,40 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,20 Euro für 2023, sowie 1,40 bzw. 1,55 Euro für 2024 bzw. 2025.

Am Freitagvormittag notierten die Flughafen-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,22 Prozent bei 46,25 Euro.

