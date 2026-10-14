Grand City Properties Aktie
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WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Grand City Properties von 9,50 auf 7,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Bei den europäischen Immobilienwerten sei aktuell das Refinanzierungsrisiko nach Ablauf der Zinsbindung nicht mehr die größte Belastung, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derzeit gingen die Gefahren mehr von einem schwächeren externen Wachstum, einem langsameren Dividendenwachstum, einem erneuten Druck auf die Vermögenswerte und einer zunehmenden Konsolidierung des Sektors aus. Gleichwohl blieben die Kosten für aktuelle Finanzierungsvorhaben hoch, sodass er seine Kursziele für die Branchenwerte im Schnitt reduziert habe./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 11:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 12:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Hold
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Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
7,30 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6,73 €
|
Abst. Kursziel*:
8,47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,31%
|
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard
|
KGV*:
-
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